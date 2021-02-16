Василий Орлов: «Несмотря на пандемию, мы готовы к открытию международного моста в Китай»

Строителей моста в прошлом году наградили грамотами. Фото: amurobl.ru

Вопросы ввода в эксплуатацию трансграничного моста через реку Амур обсудили в правительстве Амурской области.

- Строительство мостового перехода через Амур и подъездных путей завершено в срок – в декабре 2019 года, разрешение на ввод дорожной инфраструктуры получено в это же время, а на мост в мае 2020 года. Также завершены строительные работы на пункте взимания платы «Кани-Курган», при снятии ограничительных мер готовность к запуску движения по мосту – подтверждаем, - доложил руководитель филиала компании с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в г. Благовещенске Евгений Корольков. - Параллельно проводятся пусконаладочные работы инфраструктурных объектов и системы взимания платы.

Также на совещании филиал ФГКУ «Росгранстрой» представил информация о полной готовности пограничного пункта пропуска к открытию движения транспорта через границу «Кани-Курган» в части грузовой составляющей и о статусе строительства основного автомобильного пункта пропуска.

- Техническая часть ранее разработанной проектной документации проходит федеральную экспертизу, во второй половине февраля 2021 года ждем заключение, сразу планируется приступить к строительству постоянного пункта пропуска через государственную границу», - рассказал руководитель Хабаровского филиала компании Павел Шашков.

Губернатор Василий Орлов отметил, что строительство и открытие мостового комплекса – это основной этап, но также это возможность развития всех видов организаций и трудоустройство жителей области.

- Тот процесс, который продолжается на мосту: пусконаладочные работы, подготовка инфраструктуры мостового комплекса - не препятствуют запуску работы моста. Несмотря на пандемию, мы готовы к открытию международного транспортного сообщения по автомобильному мосту между Россией и Китаем, ждем решения китайских коллег, - подчеркнул глава Приамурья Василий Орлов.