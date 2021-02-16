Амурчанин упал в шахту лифта на стройке

ЧП произошло в микрорайоне Благовещенска. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Утром 16 февраля на стройке по улице Василенко мужчина упал в шахту лифта. Падение произошло с высоты четырех метров, сообщают в Главном управлении МЧС России по Амурской области.

- Для эвакуации пострадавшего потребовалась профессиональная помощь спасателей, - уточняют в ведомстве. - Для проведения аварийно-спасательных работ к месту прибыла дежурная смена Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Спасатели спустились в шахту, осмотрели пострадавшего, на носилках эвакуировали его и передали врачам скорой помощи.