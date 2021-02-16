Коронавирус подтвердили у 34 амурчан за сутки

Большинство новых пациентов болеют в виде ОРВИ. Фото: amurobl.ru

В Амурской области врачи выявили 34 новых факта заражения COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 0,2%. На таком уровне он сохраняется в течение уже нескольких дней.

- У 23 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (68%), у 0 – бессимптомно (0%), у 11 – в виде пневмонии (32%), - рассказали подробности в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировали 20 472 случая коронавируса, обследовали 765 556 человек. За последние сутки провели 2 617 исследований.