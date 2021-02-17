Товарный поезд сошел с рельсов в Приамурье

Были повреждены железнодорожные пути. Фото: www.instagram.com/rzhd_foto/

В Тындинском районе 16 февраля в 6.40 с рельсов сошли несколько вагонов поезда, перевозящего уголь. Инцидент произошёл на перегоне Ункур-Чильчи (2107 км Дальневосточной железной дороги). В результате машинист получил травмы, ему оказали необходимую помощь.

Первоначально сообщалось в соцсетях о сходе четырех секций поезда, однако позднее источники сообщили, что с рельсов сошли шесть колесных пар.

- К месту происшествия были направлены два аварийно-восстановительных поезда со станций Тында и Юктали, оперативные группы пожарного поста п. Чильчи противопожарной службы Амурской области и Главного управления МЧС России по Амурской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Из-за аварии на четыре часа задержался пассажирский поезд Нерюнгри – Тайшет. Ликвидация последствий схода проводилась восстановительными поездами станций Тында и Юктали. Сейчас работы по восстановлению железнодорожного пути уже завершены, рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.