Василий Орлов: «Сенаторы поддержали предложения о строительстве нового роддома и онкоцентра»

Поручено подготовить документы, пояснила Светлана Леонтьева. Фото: amurobl.ru

Актуальные вопросы развития здравоохранения и туризма в Амурской области обсуждали накануне на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

- Мы обратились к сенаторам поддержать выделение средств федерального бюджета на строительство объектов здравоохранения, в которых наиболее нуждается Амурская область. Нас сенаторы поддержали, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Речь идёт о строительстве областного центра онкологии, роддома и станции переливания крови. Так, действующее здание стационара областного онкологического диспансера 1971 года постройки, поликлиника - 1961 года, площади зданий не соответствуют современным требованиям.

- Недостаток площади сдерживает развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, и не позволяет разместить современное медицинское оборудование, - аргументировал Василий Орлов. - Существенно изменить ситуацию поможет строительство единого областного онкологического центра со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в Благовещенске.

Острая потребность существует в строительстве нового городского роддома в Благовещенске, у старого здания высокая степень износа. Кроме того, в период пандемии особо актуально стало обеспечение медицинских организаций донорской кровью и её компонентами для клинического использования. Существующая областная станция переливания крови расположена в здании 1968 года постройки. Здание не соответствует требованиям санитарных правил, также нет лаборатории для комплексного исследования крови доноров.

- На обратной связи был Минздрав РФ - нам дано поручение: подготовить пакет документов. В кратчайшие сроки мы это сделаем, - пояснила министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.