Амурский областной дом народного творчества ожидает ремонт

Этой части здания исполнилось уже 120 лет. Фото: aodnt.ru

Здание Амурского областного дома народного творчества реконструируют. Такое решение было принято на встрече Василия Орлова и замминистра культуры РФ Ольги Яриловой.

Часть здания АОДНТ была построена в 1901 году. Она располагалась на углу улицы Торговой (нынешняя улица Богдана Хмельницкого) и Училищного переулка (не сохранился). Тогда каменный двухэтажный дом занимал оптовый магазин ТД «Чурин и Ко». Позднее здание неоднократно меняло владельцев.

Первоначально здание занимал оптовый магазин. Фото: aodnt.ru

В 1952 году к нему были пристроены центральная часть и правое крыло, главный вход украсили колонны, а фронтон декорировали барельефом с изображением знамён, лент, венков и пятиконечной звезды.

Амурскому областному дому народного творчества здание передали в мае 2011 года. Сейчас оно является объектом культурного наследия и охраняется государством.

Ремонт АОДНТ проведут в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Проект завершится в 2024 году.