39 случаев коронавируса выявили за сутки в Амурской области

Заболевание дошло до пневмонии у 10% новых пациентов. Фото: amurobl.ru

В Амурской области 17 февраля подтвердили 39 новых случаев заражения COVID-19. По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, большинство из этих пациентов болеют в форме острой респираторно-вирусной инфекции.

- У 35 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (90%), у 0 – бессимптомно (0%), у 4 – в виде пневмонии (10%), - уточнили в ведомстве.

Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области зарегистрировано 20 511 случаев. Всего обследовано на COVID 769 259 человек, в том числе за последние сутки – 3 703.