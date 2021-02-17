Трое детей потеряли сознание в гимназии №1 Благовещенска

На месте работают правоохранители и экстренные службы. Фото: Имамеев LIVE

Во втором корпусе гимназии №1 города Благовещенска произошло ЧП – трое детей по неизвестным причинам потеряли сознание. О случившемся сообщил мэр города Олег Имамеев.

В филиале гимназии на улице Фрунзе, 71, занимаются ученики начальных классов. Сегодня, 17 февраля, трое из них упали в обмороки, причина неизвестна.

- Приняли решение отправить всех детей по домам. На месте работают сотрудники администрации, экстренные службы, правоохранительные органы, - рассказал глава Благовещенска.

Причина происшествия устанавливается.