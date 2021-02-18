Ураганный ветер порушил остановки в Благовещенске

Остановки оказались не приспособлены к амурской погоде. Фото: МКП ГСТК

Автобусные павильоны пострадали из-за сильного ветра в амурской столице. Ураган буквально снял боковые и задние пластиковые панели, рассказали в администрации Благовещенска.

- Сегодня рабочие подразделения по ремонту и содержанию дорог восстановили поликарбонатное покрытие автобусного павильона по улице Новотроицкое шоссе. Ранее на этой неделе были восстановлены остановки на улицах Садовая и 50 лет Октября. На прошлой неделе были сняты две стеклянные секции с нового павильона в районе магазина «Благовещенск», которые так же пострадали от непогоды, - рассказали в муниципальном предприятии ГСТК.

Сейчас восстанавливают остановку в районе дома №65 по улице Лазо, затем рабочие отправятся к павильону на улице Василенко.

Специалисты подразделения ведут мониторинг улиц для оперативного выявления новых случаев. Сообщить о поломке граждане могут по номеру 8-909-813-34-03 (главный диспетчер ГСТК).