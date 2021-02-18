Благовещенский роддом начал работу в обычном режиме

Плановая госпитализация проводится при наличии теста на ковид. Фото: amurobl.ru

С 18 февраля городской роддом Благовещенска начал работать в стандартном режиме. В учреждении вновь принимают рожениц, инфекционный госпиталь в здании закрыт.

Перед открытием в больнице продезинфицировали помещения, выполнили все карантинные мероприятия. Пол, стены, потолок, двери, окна, оборудование, мебель – абсолютно все подверглось специальной обработке. Все пробы воздуха и смывы с поверхностей показали отсутствие вируса.

Медицинский персонал прошел тестирование на коронавирусную инфекцию. В дальнейшем сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 регулярно. Продолжается вакцинация медиков против ковида, -

- Коллектив родильного дома снова в строю, отделения тщательно продезинфицированы и подготовлены к приему пациенток. У нас действует принцип разделения потоков. Плановая госпитализация в роддом производится по направлению из женских консультаций и только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 со сроком выполнения не более трех дней, - рассказала заместитель главного врача БГКБ по акушерско-гинекологической помощи Наталья Кривощекова.

Но в роддоме принимают женщин и в экстренном порядке.

- В этом случае никаких тестов, конечно, не требуется – пациентки помещаются отдельно (с признаками ОРВИ и контактные по ковиду - в изолятор), где им параллельно с оказанием медицинской помощи проводится исследование на коронавирус, - пояснила заместитель главврача. - Если результат окажется положительным – женщину переведут в инфекционный госпиталь нашей Благовещенской горбольницы. Та для таких случаев имеются акушерские койки и родовой блок, работают наши специалисты.

Сегодня с утра в обновленный и посвежевший роддом поступили первые три пациентки. Ожидается, что уже к концу недели большая часть коек будет занята.