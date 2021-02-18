Новые случаи коронавируса: за сутки заразились 43, умерли - 3 амурчанина

За последние сутки проверили 3 396 человек. Фото: Pixabay.com

В Амурской области наличие ковида подтвердили у 43 жителей. Из них 37 болеют в виде ОРВИ, шестеро - с пневмонией. Бессимптомных пациентов нет.

Таким образом, сейчас в регионе зарегистрировано 20 554 факта заражения COVID-19. Для сравнения, за весь период пандемии медики провели 772 655 исследований на наличие этого опасного вируса. За последние сутки проверили 3 396 человек.

Вместе с тем, на сайте стопкоронавирус.рф сообщается о новых летальных исходах. За сутки умерли три пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 157. Однако растет и число выздоровевших: из стационаров выписались ещё 42 амурчанина, всего выздоровели 18 956 пациентов из нашего региона.