Шестилетнего мальчика в Свободном увел неизвестный мужчина – подробности происшествия

Мальчика не могли найти несколько часов. Фото: ПСО Гром

Во второй половине дня 18 февраля шестилетний ребенок ушел из дома в Залинейном поселке Свободного. Перед исчезновением его видели с неизвестным мужчиной.

В мэрии Свободного представили записи с уличных камер видеонаблюдения, на которых видно, как пропавший ребенок сел с этим мужчиной в автобус. Во время розысков всех водителей с видеорегистраторами, проезжавших по маршруту от остановки на улице 40 лет Октября и далее по улицам Ленина и Малиновского, просили передать записи правоохранителям.

Около полуночи в поисково-спасательном отряде «Гром» сообщили, что мальчик нашелся. Он сам вернулся домой. Мальчик чувствует себя хорошо и находится вместе со своей семьей. Сейчас следствие выясняет обстоятельства произошедшего, устанавливается хронология его перемещений, а также детали его местонахождения, рассказали в пресс-службе следственного управления России по Амурской области.