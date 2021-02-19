Василий Орлов: «Вакцинация поможет быстро и эффективно оборвать пандемию»

Фото: Минздрав Амурской области

На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и. о. министра здравоохранения области Игорь Хамитов рассказал о проводимой работе по вакцинации амурчан. С сентября Приамурье получило 35 860 доз вакцины, в том числе 1000 шт. – это «ЭпиВакКорона».

- Вся вакцина распределена по медицинским учреждениям, в том числе и партия, которая пришла 17 февраля, - 7 400 доз «Гам-Ковид-Вак». Препарат мы распределяли в соответствии с листами ожиданий, где листы были большие - туда пошло больше вакцины. До конца февраля ждём порядка 9000 доз», - доложил Игорь Хомитов.

Прививку «Гам-Ковид-Вак» сделали 25 835 амурчан, из них второй компонент 12 618 человек. Вакцинацию «ЭпиВакКороной» прошли: первый этап – 500 человек, второй этап - 471 человек.

По данным на 18 февраля, в листе ожидания на вакцинацию записано 8 545 амурчан.

- У нас вакцинировано почти 26 тысяч человек. Уверен, вакцинация поможет нам быстро и эффективно создать иммунную прослойку среди нашего населения и справиться с распространением коронавируса и оборвать пандемию, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.