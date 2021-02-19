Число коек для ковидных больных сократят в Амурской области

Все больше кроватей в госпиталях пустуют. Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области планируют сократить коечный фонд инфекционных госпиталей. Сейчас таких госпиталей в регионе девять, в сумме в них 760 койко-мест, из которых свободны около 20%. А в 12 провизорных госпиталей из 365 коек свободны целых 45%.

- Коечный фонд остался пока прежний и более чем достаточный, - рассказал Игорь Хомитов, исполняющий обязанности министра здравоохранения Амурской области. - Мы проводим подготовительную работу по сокращению коек в связи со стабилизацией эпидемиологического процесса. В настоящее время на лечении в медицинских организациях находятся 1819 человек. Из них на стационарном лечении - 609 пациентов, на амбулаторном – 1210 человек.

При этом тяжелых пациентов в Приамурье – чуть более 10%. На аппарате ИВЛ находятся 17 амурчан. В общей сложности с начала пандемии в Амурской области диагноз «коронавирусная инфекция» был выставлен более 20,5 тысячам человек.

Кроме того, на оперативном штабе приняли решение выделить дополнительное финансирование в размере более 5 миллионов рублей на стимулирующие выплаты работникам подведомственных министерству образования региона школ-интернатов, переведенных в режим изоляции.