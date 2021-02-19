В школе Благовещенска с потолка посыпалась штукатурка

Теперь потолок выглядит так. Фото: администрация Благовещенска

В пятницу, 19 февраля в столовой школы №16 в Благовещенске с потолка осыпалась штукатурка, которой были заделаны швы между двумя плитами перекрытия. Руководство учреждения сообщило об этом в мэрию амурской столицы.

- Пострадавших нет, угрозы для жизни и здоровья детей и работников нет, - рассказали в мэрии. - На место оперативно выехали специалисты управления образования города Благовещенска и Городского управления капитального строительства. По предварительной оценке, это могло произойти из-за пересыхания строительной смеси в межплиточном шве.

Уточняется, что каких-либо серьезных повреждений конструктивных элементов потолка столовой нет. Требуется косметический ремонт межплиточного шва, где произошло отслоение материала.

Вместе с тем, будет проведено дополнительное обследование потолка обеденного зала столовой, чтобы выявить другие возможные ослабленные участки. Это сделают во время каникул, на которые школьники отправятся на следующей неделе.