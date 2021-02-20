Девятилетнего мальчика третий день разыскивают в Благовещенске

По предварительным данным, мальчик растет в неблагополучной семье. Фото: Pexels.com

Днем 17 февраля в районе 13.00 из дома на улице Муравьёва-Амурского ушел девятилетний мальчик. С тех пор родные не знают, где он находится. Амурские следователи уже возбудили уголовное дело.

- Сообщение об уходе ребёнка поступило в правоохранительные органы 19 февраля 2021 года, в настоящее время организовано проведение поисковых мероприятий совместно с волонтерами местных поисково-спасательных отрядов, органам внутренних дел даны необходимые поручения на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

По предварительным данным мальчик воспитывается в неблагополучной семье. В рамках уголовного дела специалисты оценят, как уполномоченные органы контролировали условия проживания мальчика.

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области перечислили приметы пропавшего: он худощавого телосложения, рост около 146 см, волос русый, коротко стриженный. На момент ухода был одет в пуховик красного цвета с капюшоном, по бокам вставки с замками желтого цвета, шапка вязаная черного цвета, штаны утепленные темно-синего цвета, олимпийка голубого цвета, сапоги кожаные чёрного цвета.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в следственные органы по телефону 8 (924) 744-00-20 или в полицию (4162) 42-51-51, 52-20-39, 112, 102.