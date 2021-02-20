Статистика по коронавирусу в Приамурье пошла вверх: заразились 46 человек

За сутки выявляют все больше случаев с каждым днем. Фото: amurobl.ru

В Амурской области 20 февраля подтвердили 46 фактов заражения COVID-19. Такие данные опубликовало управление Роспотребнадзора по Амурской области.

- У 27 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (59%), у 1 – бессимптомно (2%), у 18 – в виде пневмонии (39%), - уточнили в ведомстве.

Таким образом, с начала пандемии в Приамурье зарегистрировали 20 644 случая ковида. При этом в области провели 778 295 обследований на наличие этой опасной болезни. Из них 3 194 – за последние сутки.