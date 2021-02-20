Василий Орлов: «Начинаем в этом году полномасштабную газификацию Амурской области»

Амурская область готова выступить пилотным регионом, где будет создан единый региональной оператор по газификации. Фото: amurobl.ru

С участием губернатора Василия Орлова и заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова в правительстве региона состоялось совместное совещание по вопросам сотрудничества с ПАО «Газпром».

Виталий Маркелов рассказал о том, что проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода реализуется в графике и нет никаких сомнений в том, что объект будет введён вовремя.

- Две технологические линии запускаем в этом году. На сегодняшний день электростанция – Свободненская ТЭЦ – находится в завершающей стадии пуско-наладочных работ. Тоже в соответствии с графиком строится микрорайон в Свободном для работников Амурского газоперерабатывающего завода. Проект будет комплексный, кроме жилья, здесь будут все социальные объекты, - рассказал он. - Сотрудничество с Амурской областью продолжается не только по строительству завода, а также по газификации региона. Первый газ должен прийти в этом году в Углегорск.

По программе развития газоснабжения и газификации Приамурья на 2021-2025 годы предусмотрено строительство газопроводов-отводов и газораспределительных станций, межпоселковых газопроводов, газификация 22 объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий. Ожидаемый прирост газификации составит 11,7%.

- На сегодняшний день утверждён план-график синхронизации выполнения программы газификации региона на 2021 год - планируется завершение строительства 3-х межпоселковых газопроводов протяженностью 74,5 км, ведутся работы по проектированию», - доложил заместитель генерального директора по капитальному строительству и реконструкции ООО «Газпром межрегионгаз» Алексей Бугаенко.

Первым газифицирован будет город Циолковский.

- В 2021 году начало отопительного сезона в ЗАТО будет уже на природном газе. До 7 июля мы планируем завершить перевод котельной на газ, август – пуско-наладочные работы. К концу сентября, в зависимости от температуры на улице, планируем начать отопительный сезон, именно с использованием природного газа», - пояснил министр ЖКХ Алексей Тарасов.

Далее по плану - Свободный. В 2020 году Правительство региона активно вело подготовку, спроектированы четыре котельные. Пятая котельная на стадии проектирования В целом по Свободному планируется перевести на газ 9 муниципальных и одну котельную жилого микрорайона.

Следующим этапом идут Благовещенский район и Благовещенск. В этом году у планируется разработать и утвердить схему газификации этих территорий. В 2022-2023 годах власти рассчитывают вступить в активную фазу строительства сетей и котельной в 800-м квартале Благовещенска.

На совещании рассмотрели возможность перехода на экологически чистое топливо и котельных Белогорска. А также озвучили, что Амурская область готова выступить пилотным регионом, где будет создан единый региональной оператор по газификации, и в дальнейшем транслировать опыт на субъекты РФ.