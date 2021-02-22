В Амурской области в пьяном ДТП погиб один человек

На дороге перевернулся водовоз, один человек погиб

Страшная авария произошла 21 февраля в поселке Магдагачи. Пьяный водитель не справился с управлением – машина перевернулась. В результате погиб пассажир.

Первые сообщения о трагедии появились в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что в поселке Магдагачи перевернулся водовоз. Позже начала распространяться информация о том, что один из участников ДТП скончался.

В областном отделении полиции рассказали, как всё произошло. По предварительным данным, мужчина 1982 года рождения сел за руль пьяным. В районе улицы Новостройной автомобиль, ГАЗ 2790, съехал с проезжей части и перевернулся. Пассажир, мужчина 1980 года рождения, скончался.

– Следователем СО МВД России по Магдагачинскому району возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина, 1982 года рождения, подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, – сообщили в пресс-службе УВМД России по Амурской области.

Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас в полиции продолжают выяснять причины и обстоятельства произошедшего.