В Приамурье снижается темп распространения COVID-19

У большинства пациентов заболевание протекает в форме ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Амурской области информирует – 22 февраля в регионе выявили 45 новых случаев заражения. Темп прироста за последние сутки составил всего 0,2%.

Большинство новых пациентов (36 человек) переносят заболевание в форме ОРВИ. У восьми выявлена пневмония. У одного амурчанина зафиксировано бессимптомное течение заболевания.

Таким образом, с начала пандемии в Приамурье зарегистрировано 20 737 случаев заражения COVID-19. Всего специалисты обследовали 781 713 человек. А за последние сутки исследование на коронавирус прошли 1 758 амурчан.

Показатель заболеваемости составляет 2624,79 на 100 тысяч населения.