Автомобиль провалился под лед в Приамурье

Авто достали с помощью лебедки. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Во вторник, 23 февраля, амурские спасатели вытаскивали провалившийся под лед автомобиль. Происшествие случилось на реке Ивановка между селами Ивановка и Дмитриевка Ивановского района.

- Молодой мужчина решил покататься на своем авто по льду и провалился одной стороной в полынью, - рассказали в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. - На помощь ему пришли пожарные пожарной части № 31 с. Ивановки. Огнеборцы с помощью лебедки и тросов смогли выдернуть автомобиль из воды. В результате происшествия никто не пострадал.

Также ночью с 23 на 24 февраля пожарные пожарного поста села Михайловки Благовещенского района вытащили застрявший на дороге автомобиль.

- Ночью поступило сообщение, что Тойота Приус свернула с трассы «Благовещенск-Свободный» на проселочную дорогу в сторону Грязнушки, но застряла в сугробе и не смогла проехать дальше. В машине находились мужчина и женщина, - рассказали в ведомстве.

На помощь выехали огнеборцы пожарного поста на автомобиле УАЗ. Они обнаружили застрявшую машину, вытащили ее из снега и сопроводили до трассы. Люди в медицинской помощи не нуждались.