Мощнейший наркотик изъяли у жителей Свободненского района

В Амурской области полицейские дважды изымали у жителей один из самых мощных опиоидов, в тысячи раз превышающий по эффекту героин и морфин. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Амурской области.

- В декабре прошлого года сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области поступила информация о том, что у жительницы Свободненского района могут находиться наркотические средства. При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сведения подтвердились, - рассказали в ведомстве.

Автомобиль, в котором ехала женщина, остановили на въезде в город Свободный. В её одежде нашелся полимерный сверток с белым порошкообразным веществом. Эксперты установили, что изъятое является наркотическим средством массой 9,5 граммов, что является особо крупным размером.

В отношении гражданки следователем МО МВД России «Свободненский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом до пятисот тысяч рублей. Подозреваемая заключена под стражу.

- Аналогичный случай зарегистрирован в январе текущего года, - добавили в УМВД РФ по Амурской области. - Такое же наркотическое вещество массой 4,55 граммов обнаружили и изъяли у жителя Свободненского района 1978 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228 УК РФ. Мужчина заключен под стражу.

В ведомстве отдельно отметили мощность обнаруженного наркотика и добавили, что при употреблении он вызывает быстрое привыкание и сильную зависимость, а среди потребителей часто встречаются случаи передозировки и летальных исходов.