Два амурчанина умерли от коронавируса за сутки

Вакцинация в регионе продолжается. Фото: pexels.com

В Амурской области коронавирусом заразились еще 49 человек – столько случаев выявлено за последние сутки. При этом известно, что у 84% или у 41 нового пациента вирус протекает в виде ОРВИ.

«Бессимптомников» среди новых заболевших нет. А вот пациентов с пневмонией – 16% (8 человек). При этом сообщается, что двое пациентов за сутки скончались от коронавируса, выздоровели – 45 пациентов.

По итогу, в Приамурье зарегистрировано 20 833 фактов заражения COVID-19, из которых 19 232 завершились выздоровлением, а 168 – летальными исходами.

Всего с начала пандемии на вирус обследовали 785 060 амурчан, из них за последние сутки – 1 520 человек.