Мэр Благовещенска ответит на вопросы горожан в «Инстаграме»

Такие эфиры уже вошли в традицию. Фото: admblag.ru

Мэр Благовещенска Олег Имамеев анонсировал прямой эфир, в котором ответит на вопросы жителей города. Он состоится в инстаграм-аккаунте @o.g.imameev в четверг, 25 февраля, в 13.00.

Задавать все интересующие вопросы благовещенцы смогут в течение часа. По возможности, мэр отвечает на них в онлайн-режиме, однако вопросов поступает так много, что управиться с ними за час обычно не удается. В таком случае список ответов на вопросы публикуется позднее на сайте мэрии.

Во время эфира спрашивать можно обо всех сферах жизни амурской столицы – благоустройстве, ремонте социальных учреждений и дорог, отоплении и так далее.