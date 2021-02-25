Скидку на автобусный билет могут получить благовещенцы

Амурчане уже привыкли рассчитывать картами Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

С 1 марта по 30 июня обладатели бесконтактных карт «Мир» получат скидку в 6 рублей на проезд в общественном транспорте Благовещенска.

Скидка будет действовать как в муниципальных, так и в коммерческих автобусов. Она будет рассчитываться автоматически при прикладывании бесконтактной карты к валидатору.

- В Амурской области выпущено более полумиллиона карт «Мир», многие из которых являются бесконтактными. Местные жители активно расплачиваются такими картами в магазинах, ресторанах и кафе, а также в общественном транспорте. Это удобно и безопасно, особенно в текущей ситуации, - сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

По её словам, возможность выгодной оплаты проезда позволит жителям и гостям города не только сэкономить денежные средства, но также обезопасить себя за счет сокращения прямого контакта с поверхностями.

- Оплата банковской картой за проезд - одно из самых быстрорастущих направлений в эквайринге. Удобные, безопасные и инновационные решения помогают жителям Амурской области с комфортом перемещаться на общественном транспорте. Развитие сервиса сегодня позволяет создавать дополнительные благоприятные условия для пассажиров, такие как скидка за проезд держателям карт с платёжной системой «Мир», - подчеркнул Сергей Исачкин, управляющий Благовещенским отделением Сбербанка (именно этот банк обеспечивает прием бесконтактных банковских платежей в транспорте).

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. С полными правилами проведения акции можно будет ознакомиться на сайте платежной системы «Мир».