Бесплатные курсы русского языка запустили в АмГУ

Подобные занятия уже проводились в прошлом году. Фото: www.instagram.com/totaldictblg/

В Амурском государственном университете с 5 марта стартуют подготовительные курсы для желающих поучаствовать в «Тотальном диктанте» или освежить свои знания по русскому языку.

- Программа рассчитана на шесть занятий длительностью полтора-два часа. Темы занятий, опираясь на текст будущего диктанта, разработал Экспертный совет «Тотального диктанта», - рассказали организаторы диктанта в Благовещенске.

Участники курсов смогут повторить теорию, закрепить правила орфографии и пунктуации на практике, а также написать пробные диктанты. Последние прочитают ведущие медиахолдинга «Дом радио» и актёры Амурского областного театра драмы и Амурского областного театра кукол.

Занятия будут проходить по пятницам, с 5 марта по 9 апреля с 18:30 в 1 лекционной аудитории главного корпуса АмГУ.