Сквер «Бабочка» в Благовещенске планируют отремонтировать в ближайшие два года

О необходимости благоустроить сквер говорили и год, и два, и три года назад. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

Вопрос о реконструкции сквера «Бабочка» в очередной раз подняли благовещенцы. Его задали главе города Олегу Имамееву во время прямого эфира, который тот провел в «Инстаграме».

- За реновацию сквера с фонтаном «Бабочка» в центре никогда не проголосуют массово – это не жилой район, голосовать некому. Микрорайон и другие жилые районы всегда будут побеждать. При этом сквер находится в центре города, - обратился к мэру житель Благовещенска.

Олег Имамеев согласился с логикой, по которой распределяются голоса во время рейтингового голосования по поводу благоустройства общественных территорий.

- Но вы заметили другую важную деталь – это центральная часть нашего города. Я не буду сейчас однозначно обещать, что мы это сделаем в самое ближайшее время, то сквер однозначно будет облагорожен и отремонтирован, - подчеркнул глава Благовещенска.

По его словам, представители администрации встречаются с крупными организациями, которые могут помочь городу отремонтировать и благоустроить сквер на средства из внебюджетных источников.

- Думаю, мы решим этот вопрос в ближайшие один-два года, - добавил Олег Гатауллович. – Почему говорю так уверенно – потому что уже есть принципиальная договоренность с одним из крупных операторов, и я надеюсь, что мы с ними добьем этот вопрос до конца и сделаем сквер «Бабочка».

Напомним, сквер с фонтаном «Бабочка» несколько раз участвовал в рейтинговом голосовании, в котором благовещенцы ежегодно определяют – какую общественную территорию благоустроить за счет федеральных средств по проекту «Формирование комфортной городской среды». Однако несмотря на участие, сквер так и не занял первого места.