44 человека заразились COVID-19 в Амурской области

Пока новые случаи выявляются, амурчанам следует заботиться о своей эпидемиологической безопасности. Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области заявило о 44 новых случаях коронавируса, выявленных за последние сутки. Темп прироста зараженных сохраняется на уровне 0,2%.

В ведомстве рассказали, что из новых пациентов 29 человек испытывают симптомы ОРВИ, у 15-ти диагностирована пневмония. Бессимптомных случаев за день не зафиксировано.

Таким образов, всего в регионе 20 877 фактов заражения COVID-19, в том числе 2 597 – за последние сутки.