Три человека погибли в ДТП в Сковородинском районе

Легковая машина оказалась практически полностью уничтожена. Фото: @blag_dtp

Страшная авария на трассе возле поселка Ерофей Павлович унесла жизни троих человек. Днем 25 февраля столкнулись автомобили Toyota Cresta и грузик КамАЗ.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Cresta выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, - рассказали подробности в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В результате автоаварии погиб водитель легкового автомобиля 1994 года рождения, а также двое пассажиров этой же машины - молодые люди 1998 и 1997 годов рождения.

Аварию амурчане обсуждают в социальных сетях. Один из комментаторов рассказал, что легковой автомобиль «внаглую ехал по встречке и по всей трассе». Многие выразили сочувствие родным погибших молодых людей:

- А по сути, жалко, молодые наверное, не факт что трезвые, блин, куда-то кривая да приводит, - говорится в одном из комментариев. - Хоть живые парни, задумайтесь, что это стремный адреналин, к матерям можете не вернуться. А она так вас ждет и надеется.