Мэр Благовещенска прокомментировал трудоустройство зоозащитников в муниципальный приют

«К сожалению, вакансий вроде «Утютюшеньки, какой милый песик», в приюте нет», - добавил мэр. Фото: pexels.com

Мэр Благовещенска опроверг слова благовещенских зоозащитников о том, что их отказали устроить на работу в муниципальный приют для животных в Игнатьево. Волонтеры рассказывали, что подали резюме в городское управление ЖКХ, но их не довели до руководства приюта.

- Ряд источников распространил информацию о зоозащитниках, которым якобы отказали в трудоустройстве в этот приют. Скажу тактично. Это неправда, - написал глава города Олег Имамеев в своем телеграм-канале. - Муниципальный приют открыто, в том числе, через СМИ, разместил информацию о наборе персонала. Более того, на сегодняшний день не занятыми остаются несколько вакансий, в частности ветеринарного врача и фельдшера. В скором времени дополнительно потребуются рабочие по уходу за животными. Милости просим всех желающих!

Для некоторых вакансий – например, ветеринарных специальностей, - требуется наличие специального образования. Всем сотрудникам необходимо пройти медосмотр, включая психиатра и нарколога. «К сожалению, вакансий вроде «Утютюшеньки, какой милый песик», в приюте нет», - добавил мэр.

- По моей информации, ни одного резюме от зоозащитников пока не поступило. Напишите, если это вдруг не так, в директ моего аккаунта в Instagram. Только обязательно укажите, как и когда вы связывались с приютом, подавали свое резюме и так далее, - обратился к волонтёрам Олег Гатауллович.

В конце своего сообщения он призвал все заинтересованные стороны не плести интриги, не устраивать непонятные игры, а совместно и эффективно решать проблему с бродячими животными. И ещё раз продублировал адрес электронной почты, куда желающие работать в приюте могут направлять свои резюме: priut28@mail.ru.