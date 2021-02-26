Амурского тигра заметили недалеко от села в Мазановском районе

За время пребывания тигра в Приамурье не зафиксировано ни одного конфликта между ним и домашним скотом или человеком. Фото: wikimedia.org

В районе села Бичура в Мазановском районе прогуливается Амурский тигр. Областное управление по охране животного мира просит жителей близлежащих сел не паниковать, быть осторожными и соблюдать правила.

- В местах обитания тигра лучше не отпускать скот и лошадей на выпас без сопровождения пастуха, особенно на участки пастбищ, которые прилегают к лесу. Рекомендуется не отвязывать собак, не ходить в лес без острой необходимости. Если в лес все же нужно, собак с собой лучше не брать, - посоветовали в ведомстве.

В случае встречи с тигром нельзя паниковать, кричать и резко убегать. Нужно быстрым шагом увеличить дистанцию между собой и животным, не поворачиваясь к нему спиной.

Если вы обнаружили следы тигра, не нужно идти по ним, так как зверь может подумать, что это преследование, и проявить агрессию. Если вы встретили тигра на дороге - не выходите из машины и не пытайтесь приблизиться к дикой кошке.

- И еще одна просьба – не рассылайте панические и непроверенные сообщения в социальных сетях. Зачастую эта информация - «фейк», и она только безосновательно пугает население области. К примеру, среди амурчан ходят слухи, что сразу нескольких тигров видели в Бурейском и Шимановском районах, но эти данные не подтвердились, - подчеркнули в охотуправлении Амурской области.

Новый тигр продолжает вести себя скрытно, не выходит к людям. За три месяца его пребывания в Амурской области не зафиксировано ни одного конфликта животного с домашним скотом или человеком. Если же вы все-таки встретили тигра или обнаружили его следы, то позвоните в конфликтную группу охотуправления по номеру 8-914-557-15-90.