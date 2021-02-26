Детская областная больница в Приамурье возвращается к обычному режиму работы

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Амурская областная детская клиническая больница заработает в штатном режиме. Это связано с тем, что в регионе стабилизируется ситуация с коронавирусом и освобождаются койки в инфекционных и провизорных госпиталях. Сейчас свободный коечный фонд составляет 30,7% от числа коек, развернутых для пациентов с COVID-19.

- При этом перемаршрутизируем пациентов в областную инфекционную больницу и детскую городскую больницу, на базе которой развернуты инфекционные госпитали. Во всех медорганизациях сейчас особое внимание будет обращено на диспансерное наблюдение граждан, уже переболевших ковидом для минимизации последствий, - рассказала министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

По данным министерства, на лечении в медорганизациях находятся 1569 пациентов с СOVID-19, в том числе на стационарном лечении 527 пациентов (33,6%), на амбулаторном лечении - 1042 пациентов (66,4%).