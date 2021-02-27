Уникальные фотографии Благовещенска и Дальнего Востока продают за 550 тысяч рублей

На фотографии Ланина есть и Благовещенск XIX века. Фото: instagram.com/amurotgoloski

В марте все желающие могут приобрести уникальную музейную редкость – альбом первого дальневосточного фотографа Владимира Ланина. Амурские краеведы обнаружили лот на аукционе известного российского дома. На продажу выставлены 49 фотографий, стартовая цена – 550 тысяч рублей.

Все фотографии были сделаны в 1870-м году, на картоне есть пятна, некоторые снимки загрязнены. Еще из минусов – на 20 фотографиях смыта надпись чернилами с фамилиеи фотографа: «В. Ланинъ».

«На некоторых снимках есть инициалы или подпись фотографа, выполненные на негативе: «В.Л.» или «В. Ланинъ», - сообщили на аукционе.

Благовещенские краеведы в @amurotgoloski рассказали, что Владимир Ланин был первым человеком, открывшим на Дальнем Востоке фотоателье. Сделан он это в 1862 году – в Николаевске-на-Амуре. Фотограф делал не только портреты, но и видовые фотографии окрестностей Амура, Южно-Уссурии ского края, Хабаровска, Владивостока и пр. Причем фотографии были сделаны впервые на Дальнем Востоке. Также Ланин снимал местных аборигенов в национальной одежде.

Фотоателье Ланина работали в Николаевске-на-Амуре и Владивостоке до 1888 года, позже он по неизвестной причине все распродал и уехал. Кстати, сделал фотограф и первое известное фото Благовещенска, на котором был виден Кафедральный собор.

Теперь его фотографии – большая редкость на рынке антиквариата. Но краеведы удивились большой цене лота, которая за время аукциона только вырастет: за фотографию просят 13,5 тыс. рублей. Причем в альбоме всего два вида Благовещенска и около 40 снимков аборигенов.

«Платить такие суммы за такие виды уже сомнительно», - добавили краеведы.