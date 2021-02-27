Про болезнь 14-летнего подростка из Новобурейского узнала вся Россия

Мальчик хочет пройти обследование у хороших специалистов. Фото из соцсетей

Школьник из Новобурейского Степан Игнатенко, который с лета 2020 года не может ходить, привлек внимание к своей беде. О мальчике узнали по всей России: в соцсетях объявили акцию помощи. Для участия в ней всех просят разместить свои пожелания с хештегом #степаюнармия.

Летом прошлого года школьник купался Николаевской косе с друзьями, в какой-то момент он неудачно нырнул и получил тяжелую травму позвоночника. Больше полугода мальчик не может ходить.

О его беде узнали, благодаря фотографу, которая делала снимки юнармейцев. В их числе был и Степа, к которому фотограф приехала домой. После этого появился пост с призывом помочь юному амурчанину, теперь же акцию объявили и в соцсетях.

«Ему важна любая поддержка, особенно от товарищей по братству. Ведь для настоящей дружбы расстояние не помеха», — призвали юнармейцев всей страны организаторы акции «Стёпа Юнармия».

Первые видеообращения уже появились в Instagram, Степа их получил и поблагодарил юнармейцев. Мальчик сказал «спасибо» всем, кто обратил внимание на его беду.

- Мне не верится до сих пор, после такого затишья. Мама моя от волнения и радости плачет, когда видит ваши обращения и пожелания, - написал Степа.

Школьник мечтает пройти осмотр и реабилитацию у хороших специалистов. Помочь ему можно по телефону мамы: 89619590061 (Анна Александровна И.). Номер карты: 2202 2012 6996 7770 (Сбербанк).