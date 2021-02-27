В Приамурье за сутки коронавирус подтвердили у 45 человек

В Амурской области коронавирус выявляют и у детей. Фото: www.pexels.com

Накануне в Амурской области коронавирус выявили еще у 45 человек. В итоге с начала пандемии в регионе «ковид» выявили у 20970 человек. Более 85% из этого числа выздоровели.

Как сообщает Роспотребнадзора по Амурской области, у большинства новых заболевших – 29 человек – заболевание протекает в виде ОРВИ. Еще 16 человек переносят пневмонию. За сутки бессимптомных носителей не выявлено.

В настоящее время показатель заболеваемости составляет 2654,28 на 100 тысяч населения.

Напомним, по данным стопкоронавирус.рф, более 170 человек скончались в Амурской области от коронавируса. За последние сутки трое человек не справились с COVID-19, по данным сайта стопкоронавирус.рф. Только за эту неделю от коронавируса умерли 9 человек.

Ранее амурские власти рассказали, что вакцинацию в регионе прошли более 32 тысячи человек. Около 80% из этого числа - это работники сферы здравоохранения, образования, лица старше 60 лет. В меньшинстве оказались студенты – их всего около 1300 человек.