В Сковородинском районе грузовой поезд сошел с рельсов

В Сковородинском районе сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Авария произошла на перегоне Большая Омутная - Сгибеево Забайкальской железной дороги. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС Амурской области, 10 вагонов, груженых углем, сошли с рельсов 27 февраля. В обоих направлениях был нарушен габарит пути. Движение по нему временно остановили. Пострадавших и экологической угрозы нет.

К месту происшествия выехали два аварийно-восстановительных поезда с ж/д станций Ерофей Павлович и Сковородино, а также оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.

Известно, что из-за ЧП были задержаны некоторые пассажирские поезда. А именно, №61 Владивосток - Москва и № 7 Москва - Владивосток. Ожидаются задержки поездов №1 Владивосток - Москва и №2 Москва - Владивосток.

Также были отменены пригородные поезда №6234 сообщением Ерофей Павлович - Сковородино и №6235 - Сковородино - Ерофей Павлович.

В случае задержки свыше 4-х часов пассажиров поездов обеспечат бесплатным питанием.

Оперативную информацию о движении пассажирских поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).