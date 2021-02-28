В Свободном во время пожара нашли тело мужчины

В Свободном нашли труп мужчины. Пожарные обнаружили тело после тушения квартиры. ЧП произошло 27 февраля в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице Ленина.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области, к месту вызова были направлены огнеборцы 5-й пожарно-спасательной части в составе восьми человек и трех единиц техники.

Пожарным понадобилось пять минут для ликвидации открытого горения. При тушении пожара было обнаружено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается. По факту пожара проводится разбирательство.