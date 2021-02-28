За сутки в Приамурье добавились еще 44 случая заболеваемости ковидом

В Амурской области 28 февраля выявили 44 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил амурский Роспотребнадзор.

Темп прироста за последние сутки - 0,2%. У 27 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (61%), у 17 - в виде пневмонии (39%). Бессимптомных проявлений не зафиксировано. Таким образом, общий показатель заболеваемости в области – более 21 тысячи случаев. Всего обследовано на COVID свыше 796 тысяч человек, в том числе за последние сутки – почти 1,5 тысячи. По выздоровлении в Приамурье выписано за минувший день 48 человек, сообщает сайт мониторинга заболевания стопкоронавирус.рф.

Между тем, по последним данным, более 32 тысячи амурчан привились против ковида. Охват иммунизации по первому компоненту вакцины Гам-Ковид-Вак - 80,7% привитых, по второму - 44,5%. Из общей массы тех, кто вакцинировался, более 24 тысяч человек - работники сферы здравоохранения, образования, лица старше 60 лет, более 4700 человек - работники сферы услуг, транспортной отрасли и правоохранительных органов и более 1300 студентов старше 18 лет.