Собаки в Тындинском районе едва не разорвали ребенка

В поселке Дипкун Тындинского района четыре безнадзорных пса набросились на улице на шестилетнюю девочку.

Как сообщается на интернет-портале Gazeta-bam.ru, собаки напали на девочку, когда она возвращался домой от бабушки – из соседнего подъезда. Мама пострадавшей отметила, что если бы не дворник, который в это время убирал во дворе, то собаки просто могли разорвать ребенка. У девочки многочисленные раны на ногах, спине, руках. Помощь ей оказывает врач.

- По факту нападения тындинским следственным отделом организована доследственная проверка, - прокомментировали в областном следственном управлении СКР. - Устанавливаются также причины, по которым на территории муниципального образования не принимаются действенные меры по обеспечению безопасности населения в части предотвращения нападения безнадзорных животных, а также конкретные лица, ответственные за соблюдение нормативных актов, определяющих порядок регулирования численности безнадзорных животных и осуществляющие контроль за порядком их отлова и содержания.