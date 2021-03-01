Следователи организовали проверку после нападения собак на девочку в Приамурье

Девочку отбил у собак местный дворник. Фото: pexels.com
Уличные собаки напали на шестилетнюю девочку в поселке Дипкун Тындинского района. В медицинском учреждении девочке оказали необходимую помощь. Нападение произошло 26 февраля, а в конце месяца следователи инициировали по этому поводу доследственную проверку.
По данным портала Gazeta-bam.ru, ребенка атаковали четыре собаки. Девочку спас дворник, который как раз в это время убирал территорию дома.
Специалисты следственного отдела по городу Тынде следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области установят причины, по которым в поселке не приняли действенных мер, чтобы обезопасить жителей от собак.
Также будут установлены конкретные люди, ответственные за соблюдение нормативных актов, определяющих порядок регулирования численности безнадзорных животных и осуществляющих контроль за порядком их отлова и содержания.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.