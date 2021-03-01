Благовещенские катки завершают свою работу

Всего в столице Приамурья работал 61 каток. Фото: pixabay.com

С 1 марта в Благовещенске прекращают работ большинство городских катков. Это связано с погодными условиями – ледовые площадки подтаивают и становятся непригодными для катания, пояснили в администрации города.

- В воскресенье, 28 февраля, в последний день работал каток на стадионе «Юность». Его начали заливать в ноябре, он был первым катком под открытым небом в городе в этом году. Этой зимой благовещенцы смогли покататься на неделю больше, чем в прошлые годы, - рассказали в мэрии. - На прошлой неделе рабочие МКП «ГСТК» убрали каток, который в текущем году обустроили на набережной Амура. Поэтапно завершают работу пришкольные катки и ледовые площадки во дворах.

Пока на этой неделе продолжит работать каток в Городском парке культуры и отдыха. Ориентировочно до 10 марта можно покататься на катке в парке Дружбы.

Напомним, в конце февраля в Благовещенске стартовал демонтаж горок, ледовых фигур и другой новогодней атрибутики. Он начался с площади Ленина. Поэтапно будет демонтировано все новогоднее убранство города за исключением иллюминации в скверах и по улице Горького.