Счет за капремонт включат в квитанцию за электричество в Приамурье

Новые квитанции придут жителям лишь нескольких городов и сел. Фото: Фонд капремонта Амурской области

Единая платежка за свет и капитальный ремонт придет амурчанам в апреле. Фонд капитального ремонта Амурской области заключил договор на печать единой квитанции с ДЭКом.

Объединенную квитанцию получат не все амурчане. Ее доставят жителям городов Благовещенск, Райчихинск и Завитинск, пгт. Прогресс, а также Чигирей, Новобурейского, Буреи и населенным пунктам Малиновского сельсовета. При этом такую платежку получат только собственники помещений в многоквартирных домах, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

Оплачивать капремонт и свет нужно будет по-отдельности – для каждого платежа предусмотрены свой штрих-код и реквизиты.