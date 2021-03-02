Первый рейс в Зею отправился из Благовещенска

На первом рейсе в Зею отправились восемь человек, обратно из Зеи - еще восемь. Фото: amurobl.ru

В первый день весны, 1 марта, состоялся первый прямой регулярный рейс из аэропорта Благовещенск в аэропорт города Зеи. Восемь пассажиров вылетели на самолете L 410 авиакомпания «СиЛА» в 12.00 по расписанию.

- У нас пришли три новых борта, вот сегодня (1 марта – Ред.) у нас новый самолет на маршруте. Очень комфортно в салоне, вместительность 19 мест. Дальность полета, в зависимости от количества пассажиров, ориентировочно рассчитана на три часа полета, - рассказал командир воздушного судна L 410 компании «СиЛА» Алексей Абрамов.

Полеты выполняются два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

- Аэропорт Зея несколько лет был закрыт к приему самолетов. Только вертолеты могли выполнять рейсы в Зею, но маршрут не был прямым. После ввода в феврале первой очереди реконструкции аэропорта Зея, появилась возможность возобновить перевозки пассажиров самолетами, - рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Светлана Попова. - Мы в этом году софинансируем из областного бюджета два социально значимых авиамаршрута - из Благовещенска в Тынду и в Зею. В Тынду амурчане летают с осени 2020 года, а в Зею сегодня первый рейс.

Авиакомпания согласовала с аэропортами полеты по этим двум маршрутам на всю летнюю навигацию (до сентября включительно – Ред.)

Стоимость билета без учета сбора авиационных агентств за оформление на рейс Благовещенск - Тында не превышает 3708 рублей, на новый маршрут Зея – Благовещенск стоимость составляет от 2 741 рубля.