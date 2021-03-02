Из-за праздников пенсии амурчанам выплатят заранее

На банковские карты пенсия придет в обычные даты. Фото: pixabay.com

Выходные в честь Международного женского дня повлияют на график доставки пенсий в Амурской области. Основная выплата пенсий за 8 марта будет произведена заранее – 5 и 6 марта.

- Доставка пенсий в Амурской области через почтовые отделения традиционно производится с 3 по 20 число. Из-за предстоящего празднования Международного женского дня региональные отделения Пенсионного фонда и Почты России определили график выплат за этот день. Основную заблаговременную выплату отделения связи произведут 5 и 6 марта. Точную дату доставки можно уточнить в своем почтовом отделении, - сообщили в амурском областном отделении ПФР РФ.

Для пенсионеров, получающих пенсии через кредитные организации, выплата пройдет по обычному графику – 5, 10 ,15 и 22 марта.

По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Амурской области на сегодняшний день в регионе проживает более 233 тысяч пенсионеров, 42% из них получают выплаты через «Почту России», остальные через банки.