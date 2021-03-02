Василий Орлов: «Для нас важно, что Правительство РФ предложило сделать эвакуацию из зоны ЧС обязательной»

В некоторых населенных пунктах люди, надеясь, что вода уйдет за два-три дня, остаются в подтопленных домах, подвергая себя опасности Фото: Из архива KP.RU

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает для россиян обязанность покидать зону чрезвычайной ситуации, если такое решение принимается властями. Необходимость этой меры губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркивал во время сильнейшего паводка 2019 года и ликвидации его последствий.

Сейчас по закону принудительной может быть эвакуация только при режиме контртеррористической операции или режиме чрезвычайного положения. Режим ЧП можно ввести только при наличии «непосредственной угрозы жизни и безопасности граждан или конституционному строю» и только указом Президента. Режим же чрезвычайной ситуации могут вводить региональные власти.

Теперь Правительство РФ хочет дополнить существующий закон пунктом об обязанности «эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций». Полномочиями по принятию решения о принудительной эвакуации будут обладать специально создаваемые комиссии Правительства и властей регионов по ликвидации ЧС.

- В некоторых населенных пунктах люди, надеясь, что вода уйдет за два-три дня, остаются в подтопленных домах, на крышах или рядом с затопленным населенным пунктом. Силой вывозить людей мы не можем, приходится оставлять рядом с ними группу спасателей, технику. Мы возим в эти опасные населенные пункты продукты, воду, мы каждый раз рискуем спасателями, чья помощь очень нужна для эвакуации других людей, - говорил Василий Орлов еще в 2019 году, заявляя о необходимости подобных изменений закона.

В пик паводка 2019 года в Приамурье работали 6 вертолётов, которые летали по всем затопленным населённым пунктам. Иногда им приходилось доставлять воду и продукты людям во время тумана. Спасатели подвергались дополнительной опасности, а бюджеты разных уровней несли дополнительные затраты.

- Для нас очень важно, что Правительство РФ предложило сделать эвакуацию из зоны ЧС обязательной на федеральном уровне, – отметил губернатор Амурской. – Пробел в законодательстве, который допускает то, что люди подвергают свои жизни, жизни своих детей и жизни спасателей опасности, нужно устранять. Мы совместно с депутатами направляли законодательную инициативу в федеральные структуры и рады, что она нашла поддержку и со стороны Правительства.