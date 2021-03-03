Стало известно, как отпразднуют Масленицу в Благовещенске

Обычно благовещенцы собирались на главной площади, чтобы проводить надоевшую зиму Фото: Юлия ГОМАН

Масленичная неделя в 2021 году пройдет с 8 по 14 марта. На её последний день ежегодно планировались масштабные гуляния – но не в этом году. Из-за коронавирусной инфекции большой праздник на площади в Благовещенске не состоится. Но запланированы другие мероприятия.

Небольшие акции пройдут в домах культуры и других учреждениях, много мероприятий запланировано в Сети. Полный список опубликовало управление культуры администрации города Благовещенска.

Список праздничных акций в 2021 году Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Список праздничных акций в 2021 году Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА