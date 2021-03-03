38 новых случаев коронавируса выявили в Амурской области

У большинства больных наблюдаются симптомы ОРВИ. Фото: pixabay.com

В Амурской области 3 марта подтвердили 38 новых фактов заражения коронавирусом. Темп прироста сохраняется на прежнем уровне – 0,2%.

Вместе с тем, известно о состоянии новых пациентов: 21 человек испытывают симптомы ОРВИ, 16 пациентам диагностирована пневмония, у одного человека болезнь протекает бессимптомно.

Всего на данный момент зарегистрировано 21 127 случаев ковида в Приамурье, обследованы 804 020 человек. За последние сутки результаты теста на коронавирус проанализировали 2 931 раз.