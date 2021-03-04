Часть улицы Трудовой перекроют в Благовещенске

Перекрытие продлится до конца недели. Фото: благовещенск.рф

В четверг, 4 марта, в 12.00 полностью ограничат движение на участке улицы Трудовой. Проехать нельзя будет между улицами Зейской и Ленина, предупредили в администрации города Благовещенска.

- Будут производиться аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения, - пояснили в ведомстве.

Ограничение снимут к вечеру 7 марта. До тех пор амурчан просят выбирать для движения альтернативные маршруты – например, проезжать по соседним улицам.