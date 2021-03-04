Тариф на вывоз мусора в Приамурье оказался одним из самых низких

Амурская область - на третьем месте по дешевизне Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

Где в России дороже, а где – дешевле всего стоит вывоз мусора, рассказали эксперты. Амурская область вошла в топ самых низких тарифов. Анализ провела международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

По данным организации, в Хакасии зафиксированы самые низкие тарифы на обращение с ТКО – 42 рубля. Второе место занимает Крым с тарифом в 50 рублей. А третье место отошло Амурской области, где тариф составляет 65 рублей.

Топ дорогих коммунальных услуг возглавила Московская область, где с человека берут 266 рублей. В Ленинградской области жители платят 160 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе – 156 рублей.

Кроме того, услуга дорожает. В начале года плата за вывоз твердых коммунальных отходов в России выросла в годовом выражении на 4,05%, хотя в регионах стоимость может сильно разниться.