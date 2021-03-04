Инцидент скрыли: Школьник в Пояркове кинул в ребенка стул

В минобрнауки Приамурья выразили крайнее недовольство попыткой скрыть происшествие. Фото: obr.amurobl.ru

Ученик коррекционного класса школы в селе Пояркове Михайловского района бросил стул в другого школьника. Инцидент пытались скрыть, однако его засняли на видео. После случившегося зампредседателя регионального Правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева провела встречу с представителями районной администрации.

В социальных сетях распространилось видео, на котором ученик 6 коррекционного класса Поярковской школы с криками бросает стул в сторону учительского стола, за которым стоял другой школьник из 7 класса. Инцидент случился 24 февраля во время урока трудового обучения.

- Выражаю крайнее недовольство вашими действиями, которые заключаются в сокрытии факта, случившегося в Поярковской школе, – заявила Светлана Яковлева. – Прошу предоставить в министерство все сведения, касающиеся произошедшего факта на уроке, принятых мерах по расследованию случая и информацию о несвоевременном предоставлении сведений об инциденте.

Как сообщила начальник отдела образования администрации Михайловского района Оксана Шатохина, на время проверки учитель, проводивший урок, во время которого между детьми произошел конфликт, от работы отстранен. Все документы по итогам работ, в том числе и информация об управленческом решении в отношении педагога, будут направлены в министерство.

- Главе района министерством образования и науки Амурской области будут даны рекомендации по проведению служебной проверки по факту сопровождения в рамках образовательного процесса детей с особенностями здоровья на муниципальном уровне, а также дать оценку надлежащего исполнения обязанностей лиц, курирующих данный вопрос, – заключила зампред.